В Будапеште произошла ужасная авария: двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на пути к аэропорту Ферихедь на большой скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты.
Во время столкновения почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров был снесен, передает mukachevo.net.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП
На место ДТП прибыли спасатели и пожарные команды.
Фото: Index
Отмечается, что в автобусе находились почти 50 пассажиров. На данный момент известно о 28 раненых, среди них 8 – с тяжелыми травмами. О погибших не сообщается.
Фото: Index
Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области. Дорога до аэропорта была полностью перекрыта из-за спасательной операции. Четырех травмированных украинцев пожарные доставали из-под обломков.
Напомним, 13 мая в Беларуси на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь" около 7:00 автобус с детьми украинской футбольной команды попал в ДТП. Один ребенок погиб, шестеро - получили тяжелые ранения.