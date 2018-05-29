Порошенко: Процесс создания антикоррупционного суда стартует в июле

Процесс создания Высшего Антикоррупционного суда Украины должен стартовать в июле. Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции с германским президентом Вальтером Штайнмайером.
"Парламент рассматривает почти 2000 поправок к законопроекту об антикоррупционном суд. Я выражаю пожелание, чтобы парламент смог его принять, и мы сможем начать процесс создания антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году процесс будет завершен", - заявил Порошенко.
Создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира - в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом списке только три - это Хорватия, Болгария и Словакия.