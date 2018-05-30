Польша предложила ООН назначить спецпредставителя по вопросам Украины

Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил ООН назначить специального представителя организации по вопросам Украины.

Об этом сообщает "Радио свобода".

По словам дипломата, конкретной кандидатуры пока нет и на эту должность могут претендовать разные люди.

"Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня", - пояснил Чапутович. Он считает, что этот шаг мог бы существенно помочь в урегулировании в Донбассе и прогнозирует, что его поддержат многие страны. В то же время, Россия может помешать этому назначению", - сказал Чапутович.

"Это решение должен принять Совет Безопасности, а некоторые его члены имеют право вето - мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности - поэтому может уместно вынести это предложение на голосование?!" - отметил польский министр.

Чапутович также добавил, что "нормандский формат" не очень успешный, поэтому привлечение к решению проблемы еще и ООН, может помочь изменить ситуацию в Донбассе.

Напомним, с 1 мая Польша начала председательствовать в Совете безопасности ООН.