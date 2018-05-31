Во время финала Лиги чемпионов туристы и болельщики оставили в Киеве 50 млн грн

Кличко заверил, что городские власти сделали все, что смогли для организации футбольного праздника в столице

Туристы и футбольные болельщики в день финала Лиги чемпионов в Киев, потратили в гостиницах и ресторанах, по предварительным подсчетам, около 50 млн грн гривен. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба столичного городского головы.

"Мы все, что могли, сделали. Все, кто к нам приехал, были поражены и довольны. Киевляне, думаю, тоже довольны. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен", - отметил он.

Кличко добавил, что президент УЕФА Александр Чеферин дал высокую оценку столице по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов.

Также мэр поблагодарил правоохранителей за прохождение турнира без серьезных инцидентов и коммунальные службы, которые быстро убрали мусор в местах массового пребывания болельщиков футбола.

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"Скажем, в парке имени Шевченко, в центре столицы, был городок сбора фанов "Ливерпуля". Вечером там лежали сугробы мусора, которые уже на утро убрали. Я могу сказать как человек, который провел много времени за границей, что ничего чрезвычайного не происходило. Такая же ситуация и в Амстердаме, и в Гамбурге, и в Берлине во время подобных событий. Когда большое скопление людей, к сожалению, возникают такие ситуации, что много мусора. Но это уже задача коммунальных служб - все быстро убрать. Мы справились", - отметил Кличко.

Напомним, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Трансляция матча велась в том числе в нескольких фан-зонах, размещенных в исторической части Киева.