Следствие не имеет серьезного продвижения по делу убийства Шеремета, - Луценко

Это правда, что нас есть за что критиковать, сказал генпрокурор

Следствие не продвинулось ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телепрограммы "Право на владу", передают "Українські Новини".

"Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - сказал Луценко.

Он добавил, что в деле об убийстве бывшего бойца добровольческого батальона сил антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины также нет серьезных результатов.

Напомним, Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на днище автомобиля, за рулем которого был Шеремет.

Вечером 30 октября под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Амина была убита, Адам получил ранение в ногу.