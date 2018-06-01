Следствие не имеет серьезного продвижения по делу убийства Шеремета, - Луценко

Следствие не продвинулось ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.
об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телепрограммы "Право на владу", передают "Українські Новини".
"Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - сказал Луценко.
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Он добавил, что в деле об убийстве бывшего бойца добровольческого батальона сил антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины также нет серьезных результатов.
Напомним, Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на днище автомобиля, за рулем которого был Шеремет.
Вечером 30 октября под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Амина была убита, Адам получил ранение в ногу.