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Убийство Павла Шеремета

Следствие не имеет серьезного продвижения по делу убийства Шеремета, - Луценко

Следствие не имеет серьезного продвижения по делу убийства Шеремета, - Луценко
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Это правда, что нас есть за что критиковать, сказал генпрокурор

01.06.18 213
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Следствие не продвинулось ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телепрограммы "Право на владу", передают "Українські Новини".

"Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - сказал Луценко.

Он добавил, что в деле об убийстве бывшего бойца добровольческого батальона сил антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины также нет серьезных результатов.

Напомним, Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на днище автомобиля, за рулем которого был Шеремет.

Вечером 30 октября под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Амина была убита, Адам получил ранение в ногу.

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