Непринятие Радой этого решения подорвет доверие украинского общества и международных партнеров к власти в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в случае не принятия украинским парламентом законопроекта о создании Антикоррупционного суда, то он подаст в отставку.

Об этом Гройсман заявил во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"Я, как премьер-министр Украины, принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - заявил Гройсман.

Он добавил, что непринятие Верховной Радой законопроекта о создании Антикоррупционного суда, который будет отвечать всем требованиям Венецианской коммисии, подорвет доверие украинского общества и международных партнеров к власти в Украине.

"Без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества к власти и институциям власти, так и международный авторитет будет значительно поврежден", - сказал Гройсман.

Премьер-министр также отметил, что намерен сегодня работать с руководителями парламентских фракций относительно этого законопроекта.

"Мы сегодня стоим перед выбором: или дальнейшее развитие и решение многих вопросов… или, если решение не будет принято, снова таки дестабилизация", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, ранее глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден написал письмо украинскому правительству о том, что Международный валютный фонд недоволен последними решениями правительства относительно полномочий Министерства финансов и подчинения Фискальной службы.