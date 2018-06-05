Разведка открестилась от "организатора убийства" Бабченко

Подозреваемый в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман никак не связан со Службой внешней разведки, заявляет пресс-служба ведомства.

"Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не была в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, о причастности Германа "к спецоперации СВР по выявлению каналов финансирования российских диверсантов" сообщали СМИ со ссылкой на адвоката Евгения Солодко.

"СВР Украины считает появление таких публикаций в СМИ попыткой выгородить гражданина Украины Бориса Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство. Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между службой внешней разведки и службой безопасности Украины ", - отметили в ведомстве.

Напомним, подозреваемый в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что за покушением стоит некий Вячеслав Пивоварник.