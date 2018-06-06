Украина отмечает День журналиста

Президент и премьер уже поздравили работников СМИ с профессиональным праздником

Ежегодно 6 июня украинские журналисты отмечают свой профессиональный праздник. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили их на своих страницах в Facebook.

"Сегодня, во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ, от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближения нашей победы", - написал Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о сложностях и рисках профессии.

"Вы первыми узнаете о трагических или счастливых историях людей и пропускаете их через себя. Вы стали проводниками между бурным миром событий и читателями и зрителями. С профессиональным праздником вас, люди сложной, но очень важной профессии!", - написал он.

День журналиста - это праздник работников средств массовой информации, который был учрежден Указом Президента Украины 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

Напомним, социологи составили рейтинг популярности официальных праздников. Большинство украинцев назвали своим любимым праздником Пасху.