В среду, 6 июня, Оболонский районный суд в Киеве продолжил рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.
На этом заседании показания должны будут дать свидетели защиты. Также суд определит даты прений сторон.
Трансляцию заседания ведет Генпрокуратура.
Напомним, находясь в России, Виктор Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.