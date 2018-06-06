Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича
Суд над Януковичем

Видео Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича

<span class="label red">Видео</span> Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича
Виктор Янукович / Фото: Global Look Press

На этом заседании показания должны будут дать свидетели защиты

06.06.18 534
100

В среду, 6 июня, Оболонский районный суд в Киеве продолжил рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

На этом заседании показания должны будут дать свидетели защиты. Также суд определит даты прений сторон.

Трансляцию заседания ведет Генпрокуратура.

Напомним, находясь в России, Виктор Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Суд присяжных рассмотрит дело о покушении на Осмаева и ОкуевуСМИ выяснили, кем был российский куратор терактов в УкраинеРабота на украинскую контрразведку и деньги Путина: что сказал "организатор убийства" Бабченко на суде
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55135
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4799
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4730
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9209
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17479
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20102
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13351
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14488
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11780
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10361
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5090 / 5461
  2. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3378 / 3783
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2602 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2401 / 2582
  5. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2202 / 2212
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2122 / 2244
  7. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 1935 / 4730
  8. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 1776 / 2100
  9. В июне ожидается мощная магнитная буря 1732 / 1934
  10. NASA показало, ка выглядит извержение вулкана в Гватемале из космоса 1715 / 1873
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 4730
  2. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2212
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 6 / 2582
  5. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1072
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2244
  7. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 4 / 9198
  8. В июне ожидается мощная магнитная буря 4 / 1934
  9. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 4 / 2100
  10. Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта 4 / 889
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.