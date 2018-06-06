Посол США заявила о рисках Украины в случае срыва принятия закона об антикоррупционном суде

По мнению Мари Йованович, это станет сигналом всему миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить наша страна

Если Украина не примет согласованный с МВФ закон О Высшем антикоррупционном суде, Киев не получит миллиарды долларов международной помощи, а ее экономика дестабилизируется.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Интерфакс-Украина.

"Это сигнал миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", - считает Йованович.

По ее мнению, Совет международных экспертов должен играть центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 4 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.