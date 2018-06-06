Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Посол США заявила о рисках Украины в случае срыва принятия закона об антикоррупционном суде

Посол США заявила о рисках Украины в случае срыва принятия закона об антикоррупционном суде

Посол США заявила о рисках Украины в случае срыва принятия закона об антикоррупционном суде
Мари Йованович

По мнению Мари Йованович, это станет сигналом всему миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить наша страна

06.06.18 78
000

Если Украина не примет согласованный с МВФ закон О Высшем антикоррупционном суде, Киев не получит миллиарды долларов международной помощи, а ее экономика дестабилизируется.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Интерфакс-Украина.

"Это сигнал миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", - считает Йованович.

По ее мнению, Совет международных экспертов должен играть центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним,  4 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Данилюк причиной возможного увольнения назвал нежелание раздавать "гречку"В США призвали власти Украины создать Антикоррупционный судЕсли законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят, я уйду в отставку, - Гройсман
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55298
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5046
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5025
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9284
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17678
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20301
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13528
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14674
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11974
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10449
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5176 / 5519
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4673 / 5284
  3. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3507 / 3882
  4. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 2745 / 3266
  5. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2734 / 2837
  6. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2624 / 2909
  7. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2428 / 2678
  8. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2311 / 2367
  9. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2250 / 2246
  10. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 2213 / 5025
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 5025
  2. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2246
  3. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 5284
  4. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1522
  5. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 7 / 2837
  6. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2909
  7. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 597
  8. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2367
  9. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1097
  10. Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта 4 / 941
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.