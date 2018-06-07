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Антикоррупционный суд в Украине

Компромисс по Антикоррупционному суду достигнут, - Луценко

Компромисс по Антикоррупционному суду достигнут, - Луценко
Ирина Луценко / Фото: УНИАН

Компромиссную поправку о преодолении вето международных экспертов при  выборе членов Антикоррупционного суда внесет президент

07.06.18 95
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Руководство Украины согласовало спорную поправку к законопроекту об Антикоррупционном суде с международными партнерами Украины. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Президент Украины выступит перед народными депутатами и внесет эту правку, которая в 5 утра была согласована с нашими международными партнерами", - заявила Луценко.

Она добавил, что голосование по законопроекту состоится ориентировочно между 11:30 и 12:00.

"Это тот период, когда все народные депутаты должны быть в зале", - подчеркнула Луценко.

Народный депутат Мустафа Найем уточнил в Facebook, что в ходе ночных переговоров был достигнут компромисс относительно спорного вопроса преодоления права вето международных экспертов при  выборе членов Антикоррупционного суда.

"Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов", - рассказал депутат.

Он пояснил, что для преодоления вето необходимо будет  12 голосов (ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов - из 6), но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов.

"Таким образом, независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов, поучает гарантированное право инициировать вето", - подытожил Найем.

Напомним, 1 марта Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. "За" проголосовали 282 народных депутата.

Единственным не согласованным с Западом вопросом в законопроекте были полномочия Общественного совета международных экспертов и его право ветировать кандидатуры в состав суда.

Премьер Владимир Гройсман пообещал подать в отставку, если Рада не примет закон о создании Антикоррупционного суда.

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