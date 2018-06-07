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Турчинов обвинил страны ЕС в двойных стандартах

Турчинов обвинил страны ЕС в двойных стандартах
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

Европейские страны говорят о санкциях, но разрешают строить газопровод "Северный поток - 2"

07.06.18 507
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Строительство газопровода "Северный поток – 2" является ярким примером применения двойных стандартов европейскими странами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на ІХ Национальном экспертном форуме, передает LB.ua.

"Все больше и больше [западных] политиков говорят, что их страны устали от санкций и предлагают их отменять, сокращать. То есть Украина не устала от крови и боли, испытываемой каждый день, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически являются защитой для той же Европы", - отметил он.

В связи с этим, Турчинов привел пример газопровода "Северный поток-2", который, по его мнению, является ярким примером демонстрации двойных стандартов внутри Европы.

"С одной стороны формально говорят о продлении санкций, а с другой - помогают реализации российским экономическим стратегическим интересам, которые перечеркивают все наработки, которые происходили в последние четыре года", - заявил Турчинов.

По его мнению, в таких условиях Украина должна рассчитывать только на собственные силы.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.  

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

15 мая в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

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