Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны
Ситуация на Донбассе

Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны

Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны
Владислав Шостак / Фото: kievtime.com

Киев готовится к созданию собственного производства

07.06.18 2047
600

Оборонное ведомство Украины подтвердило информацию о нехватке боеприпасов у наших военнослужащих на Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, пишет РБК-Украина.

"Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов)... Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия", - заявил он.

При этом, он акцентировал внимание на дефиците боеприпасов именно больших калибров, которые используют в странах постсоветского пространства. Попытки подписать контракты с ними оказались тщетными. Сейчас Украина готовится к созданию собственного производства боеприпасов на отечественных предприятиях.

Напомним, Киев в прошлом году наторговал военной продукцией на $120 млн.

 

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Путин публично пригрозил Украине потерей государственностиАваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборахАваков: Минский процесс сыграл свою роль и умер
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55532
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5342
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5737
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9386
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17976
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20563
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13767
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14896
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12209
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10553
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 5925 / 6787
  2. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3162 / 3911
  3. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2959 / 3116
  4. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2544 / 4421
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2010 / 3132
  6. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1861 / 2305
  7. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1728 / 1953
  8. Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства 1377 / 1559
  9. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1350 / 1577
  10. В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской 1328 / 1556
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 20 / 4421
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 6787
  3. Очарование мерзости. Как убить Путина 8 / 887
  4. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1554
  5. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3413
  6. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 5 / 1645
  7. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1811
  8. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 617
  9. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 5 / 1615
  10. "Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат 4 / 1451
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.