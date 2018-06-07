Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны

Оборонное ведомство Украины подтвердило информацию о нехватке боеприпасов у наших военнослужащих на Донбассе.
Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, пишет РБК-Украина.
"Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов)... Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия", - заявил он.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию
При этом, он акцентировал внимание на дефиците боеприпасов именно больших калибров, которые используют в странах постсоветского пространства. Попытки подписать контракты с ними оказались тщетными. Сейчас Украина готовится к созданию собственного производства боеприпасов на отечественных предприятиях.
Напомним, Киев в прошлом году наторговал военной продукцией на $120 млн.