На Мураева завели дело о госизмене

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против народного депутата Евгения Мураева по статьям о госизмене и заведомо ложном сообщении о совершенном преступлении.



Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.



"Генеральной прокуратурой Украины 08.06.2018 в ЕРДР внесены сведения о совершении народным депутатом Украины Е. Мураевым преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.2 ст.383 УК Украины", - написала Сарган.

Основанием для регистрации производства стало заявление с трибуны украинского парламента нардепом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") о неправомерных действиях Мураева.



Ранее Фокус писал, что Евгений Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что Олег Сенцов якобы готовил теракты в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.

7 мая Кольченко прекратил голодовку из-за состояния здоровья. Он потерял 10 кг веса при хроническом его недостатке.