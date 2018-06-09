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Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления

Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления
Фото: PrivivkaInfo.ru

Для этого им придется за свой счет провести технические работы

09.06.18 1773
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В парламенте зарегистрирован законопроект, который предполагает право владельца квартиры оказаться от центрального отопления

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Хозяин квартиры в случае принятия закона сможет подать поставщику тепловой энергии заявление об отказе от услуги. А если квартира принадлежит нескольким лицам, такое заявление должны подписать все совладельцы.

Жильцы многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, обязаны оплачивать такую услугу вне зависимости от желания и фактического пользования ею. Вместе с тем, собственники квартир лишены возможности установить автономное отопление, использовать для отопления электрическую энергию или попросту отказаться от коммунального сервиса. Выходит, что, даже не пользуясь услугой, жилец тем не менее обязан за нее платить.

Такие правила, по мнению авторов законопроекта №8431 от 05.06.2018, прямо противоречат Конституции. Кроме того, у коммунальных предприятий зачастую нет возможности осуществить замену или ремонт теплосетей, что неизбежно приводит к снижению качества предоставляемых услуг при постоянном росте стоимости коммуналки. Следовательно, у населения возникают вполне обоснованные сомнения в необходимости таких услуг.

Получив заявление, исполнитель услуги должен в течение месяца бесплатно разработать технические условия отключения, которые предполагают отделение внутриквартирной сети от сети централизованного теплоснабжения и установки соответствующих трубопроводов для обеспечения прохождения тепловой энергии в квартиры, которые продолжают пользоваться услугой.

Технические условия выполняются владельцем квартиры за свой счет вне отопительного сезона. После завершения работ проводится специальная проверка и составляется акт, который впоследствии выступает основанием для расторжения договора предоставления услуги.

Напомним, Кличко рассказал, кто будет отвечать за следующий отопительный сезон. К следующему отопительному сезону столицу будет готовить коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

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