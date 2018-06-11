Украинцы в мае побили рекорд по продаже валюты

Разница между покупкой и продажей валюты растет с февраля

Чистая продажа наличной валюты через банковскую систему в мае составила $350,6 млн. Это рекордный показатель с мая 2017 года для продажи населением Украины.

Об этом сообщает FinClub.

По данным НБУ, в мае банки купили у населения наличной валюты на сумму $1,074 млрд, что является рекордным показателем с 2015 года. А продали населению валюты на $723,3 млн. Это рекордный показатель с декабря 2017 года.

Инфографика: finclub.net

С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил $966 млн.

Ранее Фокус сообщал, что в январе 2018 года украинцы купили у банков валюту на эквивалент $580 млн, тогда как продали – на $837,3 млн. По сравнению с декабрем 2017 года объем покупки валюты в январе уменьшился на 21,2%, продажи – вырос на 4,4%.

Таким образом, украинцы продают валюту в больших объемах, чем покупают. И тенденция сохраняется уже больше года.