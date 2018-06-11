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Омбудсмен РФ назвала удовлетворительным состояние украинских заключенных в Крыму

Омбудсмен РФ назвала удовлетворительным состояние украинских заключенных в Крыму
Фото: ВладТайм

Москалева не заметила следов жестокого обращения с заключенными

11.06.18 9
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Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой посетила в СИЗО на территории аннексированного Россией Крыма украинских граждан.

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена. 

Отмечается, что Москалькова 19 мая проверила условия содержания и оказания необходимой медицинской помощи украинским политзаключенным Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

Состояние здоровья задержанных медицинские работники оценили как удовлетворительное.

По словам Москальковой, в ходе бесед с задержанными и на основе предоставленных администрацией СИЗО документов было установлено, что все вышеуказанные лица прошедшие медицинский осмотр и при необходимости были направлены в больницу для оказания квалификационной помощи.

В ответе российского омбудсмена говорится, что "обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания".

"Посещенные мной граждане в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО. Также они не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем, они высказали ряд просьб, которые после моего обращения к руководству заведения были удовлетворены", - говорится в ее письме.

Так, по ее словам, Зеври Абсеитову было разрешено использование медикаментов, переданных ему семьей и удовлетворена просьба Владимира Балуха об обеспечении приватности имеющегося в камере санузла.

Дополнительно о Балухе омбудсмен РФ сообщила, что он содержится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., в которой есть с телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с Балухом в камере находится еще один человек.

"Телесные повреждения, травмы или признаки осуществления на него физического или психологического давления при доставке Владимира Балуха в СИЗО, или за период его содержания в учреждении, в том числе и после выезда в изолятор временного содержания, не обнаружено", – утверждает Москалькова.

У Денисовой отмечают, что ранее в телефонном разговоре о состоянии здоровья Балуха Москалькова заявляла, что "сейчас это не полное голодание, а питание по специальной схеме".

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

В нем она просил проверить, как соблюдают права украинских заключенных в СИЗО оккупированного Симферополя

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