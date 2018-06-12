В суд ООН переданы доказательства финансирования РФ международного терроризма

Об этом в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отмечает глава государства.

Представление меморандума по делу против России является важным этапом в доказательстве того, что "за все свои противоправные действия РФ должна нести ответственность".

"Победить ложь можно только правдой и доказательствами. Для этого нам нужна позиция Международного суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет", - заявил Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что меморандум содержит чрезвычайно большое, как для практики Суда ООН, количество доказательств.

"Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность", - добавил он.

Напомним, Япония выразила протест России из-за ее планов проложить линии связи на Курилы.