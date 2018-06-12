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Главная » Страна » РФ захватила 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море, - Укргосрыбагентство

РФ захватила 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море, - Укргосрыбагентство

РФ захватила 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море, - Укргосрыбагентство
Фото: hvylya.org

До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял от 40 до 50 тысяч тонн

12.06.18 64
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После оккупации Крыма Россия "захватила в Черном море до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины".

Об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передает "Крым.Реалии".

"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов - доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", - отметил чиновник.

Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины:

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн - это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - сказал Кравченко.

Напомним, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что аннексированный Крым "полностью засыхает", из-за нехватки воды, которая ранее поступала на полуостров с материковой Украины.

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