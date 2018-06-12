Никто не знает, зачем ей лавочки

В Черновцах случайные свидетели сняли на видео, как пожилая женщина тащит с Соборной площади одну из скамеек.

Видео опубликовано на странице chernivtsigram в Instagram.

На видео видно, как пенсионерка тащит за собой скамейку прямо через центр города. Очевидцы говорят, что это не первая лавочка, унесенная бабушкой из центра.

На сей раз ее остановили случайные прохожие, после чего в конфликт вмешалась полиция. Лавочку вернули на место, бабушку отпустили.

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