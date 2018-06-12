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В Харьковской области ради экономии закрывают школы

В Харьковской области ради экономии закрывают школы
Фото: novorosinform.org

В учебных заведениях за счет бюджета оплачивали 6 600 учебных мест, а использовали меньше 3000

12.06.18 32
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В Первомайском (Харьковская область) планируют закрыть школы №1, 2 и 7 для экономии бюджета города.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил мэр города Николай Бакшеев.

По его словам, средства на образование выделяются по количеству учеников, а их число за последние 15-20 лет сократилось. В школах за счет бюджета оплачивали 6 600 учебных мест, а использовали меньше 3000. В частности, из 40 классных комнат, которые есть в одной из школ, учеников размещали только в 17-ти.

"7 школа имеет наименьшее количество учеников среди школ многоэтажной застройки города, хотя эта школа находится в центре двух самых молодых микрорайонов. 4 школа - самая старая. В свою очередь, дети 4 и 6 микрорайонов составляют половину учеников 4 школы и весомую часть в других школах. Таким образом, появилась версия объединения 7 школы и 4 в здании 7 как более новом", - написал мэр.

Планируется, что здания и 1, и 4 школ будут под охраной в течение года, за это время будут подготовлены открытые торги.

"Дети из 1 школы смогут выбрать любую другую школу, как базовую им предложат 5, так как она с русским языком преподавания, как и 1. Но мы готовимся принять этих детей и в 3 как ближайшую. Учителя обеих школ распределятся пропорционально распределению детей. Детей будем стараться переводить целыми классами. Я уверен, что все учителя найдут себе работу", - отметил Бакшеев.

В то же время на сайте президента Украины 8 июня появилась петиция с просьбой остановить процесс закрытия школ в Первомайском. Под обращением подписались 88 человек. Сбор подписей будет длиться еще 89 дней. Для получения ответа нужно собрать 25 тысяч подписей.

Отметим, в украинских школах будут установлены специальные двери со свободным открыванием изнутри для быстрой и беспрепятственной эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций.

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