Сотни тонн химических отходов могут отравить Донбасс из-за разрушения дамбы в Торецке

В городе Торецк Донецкой области зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода.
Об этом сообщается в Twitter Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНИАН.
Госсекретарь МинВОТ Сергей Злакоман презентовал международным партнерам Украины отчет по экологической ситуации на Донбассе. По инициативе МинВОТ было проанализировано состояние воздуха, грунтов, поверхностных и подземных вод Донбасса.
Держсекретар #МТОТ Сергій #Злакоман презентує міжнародним партнерам #Україна екологічний звіт щодо ситуації на #Донбас. pic.twitter.com/Akea79D9xj— МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.
"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%", – говорится в сообщении.
Если не остановить разрушение, токсичные отходы могут выйти за пределы хранилища, что приведет к настоящей катастрофе.
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Напомним, пробы поверхностных вод на территории Донбасса показали ухудшение качества питьевой воды из-за затопления шахт на оккупированной территории.