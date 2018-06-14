Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу

В четверг, 14 июня, в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде. Вчера документ был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Он сможет начать работу, когда наберут как минимум 35 судей.

Отбор судей будет проводить ВККС совместно с Советом международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины.

Совет международных экспертов сможет наложить вето на кандидатов в Антикоррупционный суд. Оно может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов.

Для начала функционирования суда необходимо принять еще один закон - непосредственно о создании Высшего антикоррупционного суда в Киеве.

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга, сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.