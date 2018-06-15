Обнародованы результаты ВНО по семи предметам

В пятницу, 15 июня, на информационных страницах абитуриентов размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также по испанскому, немецкому, французскому и английскому языках. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

В случае возникновения сомнений в правильности оценивания участники ВНО могут подать апелляцию в течение 5 календарных дней в письменной форме в УЦОКО.

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Участники тестирования также могут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также по испанскому, немецкому, французскому и английскому языках. Они будут загружены на страницы абитуериентов до 16 июня.

Напомним, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании, порог "сдал/не сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% абитуриентов, по математике - 81%, по биологии - 92%, по английскому языку - 87%, немецкому - 82%; французскому - 86%; испанскому - 88%.