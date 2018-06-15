Один из пассажиров снял инцидент с борта самолета

Пассажир самолета авиакомпании Bravo, выполнявшего рейс 4406 Анталия-Киев, заснял видео жесткой посадки воздушного судна в аэропорту "Киев" (Жуляны). Видео опубликовало ТСН.

По словам мужчины, экипаж самолета даже не объяснил пассажирам, что происходит.

"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он.

Напомним, вечером 14 июня самолет авиакомпании Bravo Airways во время посадки в аэропорту Жуляны в выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, заблокировав на несколько часов работу аэропорта. На борту находились 169 пассажиров - никто из них не пострадал.

В пресс-службе аэропорта назвали несколько вероятных причин аварии: погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность. На выяснение всех обстоятельств инцидент уйдет од одного до трех месяцев.