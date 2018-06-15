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Слова Трампа про "российский Крым" вырваны из контекста, - Климкин

Слова Трампа про "российский Крым" вырваны из контекста, - Климкин
Фото: RT

Глава МИД призывает спокойнее относиться к обрывкам частных разговоров

15.06.18 1133
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что президент США Дональд Трамп не считает Крым российским.

Об этом сообщает LB.ua

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", - сказал Климкин.

Тем не менее, Климкин вспоминает, что во время встреч Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке. "И мы очень детально объяснили, как это осуществляется", - добавил министр.

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров... Многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.

 

Напомним, Дональд Трамп якобы заявил лидерам "Большой семерки", что Крым можно считать российским, потому что все живущие на полуострове говорят по-русски. Слова Трампа прозвучали во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу.

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