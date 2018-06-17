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Ситуация на Донбассе

На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: Минобороны

За прошедшие сутки ликвидирован один оккупант

17.06.18 16
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В течение минувших суток, 16 июня, боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

Об этом сообщается в пресс-центре операции Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

В Луганской области наблюдается частичное обострения обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях, в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка, продолжались кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия.

Ситуация остается сложной на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединский и Широкино.

Во время боевых действий два украинских бойца получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненые безотлагательно эвакуированы в госпиталь. По состоянию на текущие сутки, 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки ликвидирован один оккупант.

Напомним, дрон ОБСЕ обнаружил танки боевиков в Луганской области.

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