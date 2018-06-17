Всех задержанных противников "Марша равенства" отпустили

Всех задержанных с утра националистов, протестовавших против проведения "Марша равенства", отпустили из Шевченковского райотдела полиции. Об этом Фокусу сообщил лидер С14 Серей Мазур.

"Только что всех выпустили. Улицы мы разблокировали. Сейчас будем развозить ребят по травмпунктам, потому что многие получили травмы при задержании. Также будем писать заявления о похищении личных вещей сотрудниками полиции", - заявил Мазур.

Напомним, около шести утра произошли столкновения между противниками "Марша" и полицией под зданием Оперы. Задержаны 57 человек.