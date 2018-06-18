Порошенко считает, что децентрализация приблизила власть к людям

Президент Петр Порошенко не допустит ревизии курса на децентрализацию, поскольку эта реформа соответствует интересам граждан Украины и является одной из самых результативных.

Об этом он заявил на ХIV Украинском муниципальном форуме, передает пресс-служба главы государства.

"Я настойчиво буду работать над этим проектом (децентрализации - прим. ред.) ровно столько, сколько мне отмерит быть у власти украинский народ. И пока я президент, я не допущу ревизии этого курса, потому что децентрализация соответствует интересам громад, интересам жителей, она соответствует интересам всех граждан Украины", - сказал глава государства.

По его словам, децентрализация вместе с введением безвизового режима, Соглашением об ассоциации с ЕС, реформированием сектора обороны и безопасности стала одной из самых результативных реформ в государстве.

Порошенко акцентировал внимание на том, что децентрализация приблизила власть к людям и стала эффективной прививкой от федерализации, она способствует решению наилучшим образом многих инфраструктурных и социальных проблем, соответствует евроинтеграционным планам, потому что полностью синхронизирована с Европейской хартией местного самоуправления.

Кроме того, по его словам, децентрализация является эффективной частью антикоррупционной стратегии Украины, поскольку уменьшает влияние государства на распределение денежных ресурсов, демонополизирует и рассредотачивает финансовую власть.

"Время показало, что мы не ошиблись в своих расчетах, курс оказался совершенно правильным, а децентрализация оказалась результативной", - уверен президент.

Напомним, в Украине села смогут присоединяться к городам областного значения.