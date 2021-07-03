Судьба мегаполиса. Как изменится жизнь больших городов после пандемии COVID-19

Какими будут дизайн-стратегии городов в постковидном мире? Фокус рассказывает о том, какие решения предлагают архитекторы и как города в разных странах их адаптируют.

Одним из ключевых вопросов, вызванных пандемией COVID-19, стало выяснение того, как распространяется вирус среди населения. Поскольку изначальный всплеск случился в мегаполисе, китайском городе Ухань, то чаще всего быстрое распространение вируса связывают с плотностью проживания — чем больше скученность людей, тем быстрее вспыхивает очаг заболевания. Однако сейчас, после годичного наблюдения за пандемией, многие аналитики отказываются от этого мнения и говорят, что связь плотности и скорости распространения не настолько прямая и очевидная.

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"Если в том или ином районе города высокая плотность населения и легкий доступ к общественному транспорту, вовсе не обязательно, что это место более уязвимо к COVID-19. Отношения между городами и пандемией гораздо сложнее", — говорит Дженнифер Пер, урбанист из аналитического бюро Era-co. Подтверждением этих слов служит эпидемическая ситуация в Нью-Йорке, где сейчас больше всего случаев заболевания в районе Бронкс — 28 на 100 тыс. человек, в то время как на Манхеттене, где плотность населения в шесть раз выше, эта цифра колеблется от 1,3 до шести случаев.

Пока медики борются за жизни людей, архитекторы и урбанисты анализируют пандемический опыт городов и размышляют над будущим мегаполисов и жизни в них по новым нормам — с учетом повышенных мер безопасности, необходимостью дистанцироваться и жить в условиях потенциальных локдаунов.

Этим, в частности, активно занимается международная архитектурная фирма Gensler, которая в конце мая опубликовала исследование "Пульс городов-2021" о том, как жители мегаполисов планируют свою дальнейшую жизнь и каких изменений в обустройстве города хотят. Исследователи опросили 5 тыс. человек в десяти городах — Нью-Йорке, Сан-Франциско, Атланте, Остине, Денвере, Лондоне, Париже, Сингапуре, Шанхае и Мехико.

В ходе исследования выяснилось, к примеру, что в среднем лишь 57% опрошенных из всех городов довольны нынешними условиями жизни. Также в Gensler развивают проект ReConnect, где описывают возможные дизайн-стратегии городов в постковидном мире — то, как они могут переосмысливать городские пространства и функции зданий, чтобы соответствовать новой норме.

Великое переселение: "В деревню, в глушь…"

[ + – ] 28% опрошенных хотят сменить место жительства

Одним из важных последствий пандемии коронавируса аналитики называют переселение горожан в более комфортные для них условия. Это подтверждает исследование фирмы Gensler: опрошенные ею жители десяти городов не просто недовольны условиями жизни — 28% хотят сменить место жительства. При этом большинство, 69%, выбирают города поменьше, пригороды или вовсе сельскую местность. И только 16% опрошенных рассматривают переселение в город большего размера. В числе главных причин недовольства респонденты называют перенаселенность и шум городов, особенно это актуально для жителей Парижа и Мехико.

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Анализируя эти данные, архитекторы обращают внимание на то, что не стоит путать плотность населения как таковую и перенаселение. Разница между ними состоит в том, как организовано взаимодействие между людьми. Плотность населения в том или ином районе может быть высокой, однако если потоки людей разведены во времени и у человека есть место для уединения, то его качество жизни не страдает. При перенаселении взаимодействие между людьми распределено неравномерно, и эту особенность ярко "подсветила" пандемия.

"Во время локдауна мы видели, что более высокооплачиваемые горожане работали из дома, в то время как низкооплачиваемые вынуждены были ездить на работу и пересекаться в небезопасных условиях", — говорит Джо Уиллс, старший исследователь проекта Centre for London. Как отмечает специалист, в Лондоне прослеживается прямая связь между уровнем заражения и перенаселенностью, поскольку в бедных районах с переполненными квартирами у горожан, в частности, не было возможности пойти на самоизоляцию.

Сейчас власти городов в разных странах рассматривают проблему перенаселения и готовятся принимать непопулярные решения по реконструкции трущоб и аналогичных им неблагополучных районов, жители которых часто живут нелегально и не имеют доступа к социальным услугам. К примеру, в Сингапуре хотят менять планировку зданий в районе с массовым проживанием рабочих-эмигрантов. Одна из серьезных вспышек коронавируса произошла именно там, где эмигранты скученно живут в коммуналках, общежитиях и хостелах. Поэтому департамент Сингапура по городской застройке планирует обустраивать в этих помещениях блочную систему, чтобы их жильцы жили меньшими группами и чтобы, если одна такая группа заболеет, её можно было легко изолировать.

Вопросы децентрализации. Что такое "район за 15 минут"

[ + – ] Вариант поселения нового типа — урбанистическая деревня

В постковидном мире города будут организованы иначе: уже сейчас приобретает большую популярность концепция соседства, своего района. Так, в исследовании от Gensler более половины опрошенных отметили, что они останутся жить в городе, если их район удобный, с доступными ценами и приоритетом для пешеходов. Поэтому урбанисты и власти городов, разрабатывающие концепции развития до 2030 года, работают над моделью полицентрического города. Если до пандемии мегаполис мыслился как деловой и/или исторический центр, вокруг которого располагались спальные районы, то теперь фокус сместился к децентрализации — формированию многих центров с замкнутым циклом инфраструктуры и всеми сервисами для горожан, функционирующими как "урбанистические деревни".

Архитекторы называют эту концепцию "район в 20 минут". Это значит, что микрорайон формируется на такой площади, чтобы за 20 минут его житель мог добраться пешком от дома до работы, оттуда — в магазин или место развлечений. Эту модель рассматривают мэрии американских городов Чикаго, Детройта и Далласа, в Париже разрабатывают меньшие по масштабу "районы за 15 минут".

В Барселоне действуют немного иначе, но в той же парадигме децентрализации и формируют "суперкварталы". Это блоки из девяти домов, по их периметру разрешено автомобильное движение, но внутри — только пешеходные улицы, на которых развиваются локальная торговля, развлечения, да и просто люди гуляют и благодаря этому не лишены свежего воздуха. Вдобавок власти городов побуждают частные компании и застройщиков оснащать такие районы всей необходимой инфраструктурой, строить там офисы, чтобы они были самодостаточными.

Контейнер для работников или офисное пространство?

[ + – ] К концу 2021 года до 30% американцев будут работать удаленно как минимум несколько дней в неделю

Во время локдаунов жизнь мегаполисов перевернулась вверх тормашками: так, ранее запруженные менеджерами финансовые центры городов стали совершенно пустыми, поскольку большинство горожан работали удаленно. Эта тенденция сохраняется. По данным бюро Global Workplace Analytics, работники во всем мире ныне проводят 50–60% рабочего времени не в офисе. Также бюро прогнозирует, что к концу 2021 года до 30% американцев будут работать удаленно как минимум несколько дней в неделю.

Поэтому как аналитики рынка труда, так и урбанисты все чаще говорят о том, что офис уже перестал быть "контейнером для работников", отныне это гибридное рабочее место. Это значит, что чем дальше, тем больше в офисах будут внедряться разнообразные технологии онлайн-работы, сочетающиеся с оффлайн-активностями. Кроме того, гибридное рабочее место предполагает изменение функций офиса. Поскольку работники там не проводят стандартные восемь часов в день, то владельцам офисов необходимо расширять функционал, чтобы пространства использовались, а не пустовали.

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Архитекторы компании Gensler прогнозируют, что в постпандемическом мире чистых офисов как таковых не останется — в бизнес-центрах обязательно будут магазины, кафе, помещения для социальных служб и развлечений. Чтобы не исчезнуть как вид, офисам необходимо становиться центром локального сообщества, привлекать туда не только работников, но и горожан и работать не с 10:00 до 19:00, а как минимум с раннего утра до полуночи. Кроме того, архитекторы предлагают предоставлять специальные услуги, чтобы "заманивать" в офис тех, кому не очень удобно работать в режиме полного дня: к примеру, обустраивать детские сады, чтобы в офисе работали родители маленьких детей.

Учитывая децентрализацию мегаполисов и создание самодостаточных районов, офисы будут появляться не только в их финансовых центрах. Этот процесс уже идет, и в Великобритании, к примеру, его подстегивает торговый кризис — из-за локдаунов многие ритейлеры покинули коммерческие помещения. Чтобы здания не пустовали, их переделывают под гибридные многофункциональные пространства. Так, в одном из районов города Портсмута в бывшем универмаге John Lewis теперь размещаются офисы, отель, конторы социальных служб и кинотеатр.

Человеческое измерение: безопасность и комфорт

[ + – ] Многие города стимулируют пешеходную и велосипедную инфраструктуру

По единогласному мнению урбанистов и прогрессивных городских чиновников, возрождение больших городов в постпандемическом мире будет возможным лишь тогда, когда у них появится человеческое измерение — такое устройство общественных мест, чтобы находиться в них было безопасно и комфортно.

В первую очередь это относится к транспорту — общественному и частному. Проблема не нова: многие города десятилетиями ограничивают автомобильные потоки, загрязняющие воздух и приводящие к заторам, и стимулируют пешеходную и велосипедную инфраструктуру. Во время пандемии проблема автомобилей лишь обострилась, когда по окончании локдаунов люди начали выезжать в город, но не на общественном транспорте, которого избегали, боясь заразиться. Поэтому в некоторых районах Лондона автомобильный траффик за 2020 год повысился на 150%.

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В то же время в Париже обустроили велосипедные дорожки, и, по данным местного сервиса проката самокатов и велосипедов Lime Bikes, дистанция, которую проезжали горожане на этих транспортных средствах, в 2020-м увеличилась на 71%.

Также архитекторы предлагают переосмыслить, какими должны быть центры больших городов, добавить туда больше зелени и предоставить открытые места локальным предпринимателям и фермерам, чтобы горожане ездили в центр на выходные, проводили там время и активизировали пространство. Так уже делают в голландском Роттердаме и американском Сан-Франциско. Чтобы организовать общественные места таким образом, большие финансовые вливания вовсе не обязательны.

"Для этого не нужно перестраивать город, лучше воспользоваться случаем и посмотреть, какие интересные возможности могут предоставить уже существующие здания", — говорит Лиза Фьор, основательница архитектурного бюро Muf. Она предлагает проанализировать, как люди гуляют по городу, определить, на каком этапе прогулки они устают и когда им хочется присесть, и в этих местах оборудовать оазисы для отдыха.