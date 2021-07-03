Доля мегаполісу. Як зміниться життя великих міст після пандемії COVID-19

Якими будуть дизайн-стратегії міст у постковідному світі? Фокус розповідає про те, які рішення пропонують архітектори і як міста в різних країнах їх адаптують.

Одним з ключових питань, викликаних пандемією COVID-19, стало з'ясування того, як поширюється вірус серед населення. Оскільки початковий сплеск трапився в мегаполісі, китайському місті Ухань, то найчастіше швидке поширення вірусу пов'язують з щільністю проживання — чим більша скупченість людей, тим швидше спалахує вогнище захворювання. Однак зараз, після річного спостереження за пандемією, багато аналітиків відмовляються від цієї думки і кажуть, що зв'язок щільності і швидкості поширення не настільки прямий і очевидний.

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"Якщо в тому чи іншому районі міста висока щільність населення і легкий доступ до громадського транспорту, зовсім не обов'язково, що це місце більш вразливе до COVID-19. Відносини між містами і пандемією набагато складніші", — говорить Дженніфер Пер, урбаніст з аналітичного бюро Era-co. Підтвердженням цих слів є епідемічна ситуація в Нью-Йорку, де зараз найбільше випадків захворювання в районі Бронкс — 28 на 100 тис. осіб, тоді як на Манхеттені, де щільність населення в шість разів вища, ця цифра коливається від 1,3 до шести випадків.

Поки медики борються за життя людей, архітектори і урбаністи аналізують пандемічний досвід міст і розмірковують над майбутнім мегаполісів і життям у них за новими нормами — з урахуванням підвищених заходів безпеки, необхідністю дистанціюватися і жити в умовах потенційних локдаунів.

Цим, зокрема, активно займається міжнародна архітектурна фірма Gensler, яка в кінці травня опублікувала дослідження "Пульс міст-2021" про те, як жителі мегаполісів планують своє життя і яких змін в облаштуванні міста хочуть. Дослідники опитали 5 тис. осіб у десяти містах — Нью-Йорку, Сан-Франциско, Атланті, Остіні, Денвері, Лондоні, Парижі, Сінгапурі, Шанхаї і Мехіко.

У процесі дослідження з'ясувалося, наприклад, що в середньому лише 57% опитаних з усіх міст задоволені нинішніми умовами життя. Також в Gensler розвивають проект ReConnect, де описують можливі дизайн-стратегії міст у постковідному світі — те, як вони можуть переосмислювати міські простори і функції будівель, щоб відповідати новій нормі.

Велике переселення: "У село, в глушину..."

[ + – ] 28% опитаних хочуть змінити місце проживання

Одним з важливих наслідків пандемії коронавірусу літики називають переселення городян у комфортніші для них умови. Це підтверджує дослідження фірми Gensler: опитані нею жителі десяти міст не просто незадоволені умовами життя — 28% хочуть змінити місце проживання. При цьому більшість, 69%, вибирають менші міста, передмістя або зовсім сільську місцевість. І тільки 16% опитаних розглядають переселення в місто більшого розміру. Серед головних причин невдоволення респонденти називають перенаселеність і шум міст, особливо це актуально для жителів Парижа і Мехіко.

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Аналізуючи ці дані, архітектори звертають увагу на те, що не варто плутати щільність населення і перенаселення. Різниця між ними полягає у тому, як організована взаємодія між людьми. Щільність населення у тому чи іншому районі може бути високою, проте якщо потоки людей розведені в часі і у людини є місце для усамітнення, то якість її життя не страждає. При перенаселенню взаємодія між людьми розподілена нерівномірно, і цю особливість яскраво "підсвітила" пандемія.

"Під час локдауну ми бачили, що більш високооплачувані містяни працювали з дому, тоді як низькооплачувані змушені були їздити на роботу і перетинатися в небезпечних умовах", — говорить Джо Уіллс, старший дослідник проекту Centre for London. Як зазначає фахівець, в Лондоні простежується прямий зв'язок між рівнем зараження і перенаселеністю, оскільки в бідних районах з переповненими квартирами у містян, зокрема, не було можливості піти на самоізоляцію.

Зараз влада міст у різних країнах розглядає проблему перенаселення і готується приймати непопулярні рішення по реконструкції нетрів та аналогічних їм неблагополучних районів, жителі яких часто живуть нелегально і не мають доступу до соціальних послуг. Наприклад, в Сінгапурі хочуть міняти планування будівель в районі з масовим проживанням робітників-емігрантів. Один з серйозних спалахів коронавірусу стався саме там, де емігранти скупчено живуть в комуналках, гуртожитках і хостелах. Тому департамент Сінгапуру по міській забудові планує облаштовувати в цих приміщеннях блочну систему, щоб їх мешканці жили меншими групами і щоб, якщо одна така група захворіє, її можна було легко ізолювати.

Питання децентралізації. Що таке "район за 15 хвилин"

[ + – ] Варіант поселення нового типу — урбаністичне село

У постковідному світі міста будуть організовані інакше: вже зараз набуває більшої популярності концепція сусідства, свого району. Так, у дослідженні від Gensler більше половини опитаних зазначили, що вони залишаться жити в місті, якщо їх район зручний, з доступними цінами і пріоритетом для пішоходів. Тому урбаністи і влади міст, які розробляють концепції розвитку до 2030 року, працюють над моделлю поліцентричного міста. Якщо до пандемії мегаполіс мислився як діловий і/або історичний центр, навколо якого розташовувалися спальні райони, то тепер фокус змістився до децентралізації — формування багатьох центрів із замкнутим циклом інфраструктури і всіма сервісами для містян, що функціонують як "урбаністичні села".

Архітектори називають цю концепцію "район за 20 хвилин". Це означає, що мікрорайон формується на такій площі, щоб за 20 хвилин його житель міг дістатися пішки від будинку до роботи, звідти — в магазин або місце розваг. Цю модель розглядають мерії американських міст Чикаго, Детройта і Далласа, в Парижі розробляють менші за масштабом "райони за 15 хвилин".

У Барселоні діють трохи інакше, але в тій же парадигмі децентралізації і формують "суперквартали". Це блоки з дев'яти будинків, на їхньому периметрі дозволений автомобільний рух, але всередині — тільки пішохідні вулиці, на яких розвиваються локальна торгівля, розваги, та й просто люди гуляють і завдяки цьому не позбавлені свіжого повітря. До того ж влада міст спонукає приватні компанії і забудовників оснащувати такі райони всією необхідною інфраструктурою, будувати там офіси, щоб вони були самодостатніми.

Контейнер для працівників або офісний простір?

[ + – ] До кінця 2021 року до 30% американців будуть працювати віддалено як мінімум кілька днів на тиждень

Під час локдаунів життя мегаполісів перекинулася догори дригом: так, раніше перенасичені менеджерами фінансові центри міст стали абсолютно порожніми, оскільки більшість містян працювали віддалено. Ця тенденція зберігається. За даними бюро Global Workplace Analytics, працівники в усьому світі нині проводять 50-60% робочого часу не в офісі. Також бюро прогнозує, що до кінця 2021 року до 30% американців будуть працювати віддалено як мінімум кілька днів на тиждень.

Тому як аналітики ринку праці, так і урбаністи все частіше говорять про те, що офіс вже перестав бути "контейнером для працівників", відтепер це гібридне робоче місце. Це означає, що чим далі, тим більше в офісах будуть впроваджуватися різноманітні технології онлайн-роботи, які поєднуються з оффлайн-активностями. Крім того, гібридне робоче місце передбачає зміну функцій офісу. Оскільки працівники там не проводять стандартні вісім годин на день, то власникам офісів необхідно розширювати функціонал, щоб простори використовувалися, а не були порожніми.

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Втеча з великого міста. Чому все більше колишніх містян переїжджають у село

Архітектори компанії Gensler прогнозують, що в постпандемічному світі чистих офісів як таких не залишиться — в бізнес-центрах обов'язково будуть магазини, кафе, приміщення для соціальних служб та розваг. Щоб не зникнути як вид, офісам необхідно ставати центром локальних спільнот, залучати туди не тільки працівників, а й містян і працювати не з 10:00 до 19:00, а як мінімум з раннього ранку до півночі. Крім того, архітектори пропонують надавати спеціальні послуги, щоб "заманювати" до офісу тих, кому не дуже зручно працювати в режимі повного дня: наприклад, облаштовувати дитячі сади, щоб в офісі працювали батьки маленьких дітей.

З огляду на децентралізацію мегаполісів і створення самодостатніх районів, офіси будуть з'являтися не тільки в їх фінансових центрах. Цей процес вже йде, і у Великобританії, наприклад, його підстьобує торгова криза — через локдауни багато ритейлерів покинули комерційні приміщення. Щоб будівлі не були порожніми, їх переробляють під гібридні багатофункціональні простори. Так, в одному з районів міста Портсмута в колишньому універмазі John Lewis тепер розміщуються офіси, готель, контори соціальних служб і кінотеатр.

Людський вимір: безпека і комфорт

[ + – ] Багато міст стимулюють пішохідну і велосипедну інфраструктуру

За одностайною думкою урбаністів і прогресивних міських чиновників, відродження великих міст у постпандемічному світі буде можливим лише тоді, коли у них з'явиться людський вимір — таке облаштування громадських місць, щоб перебувати в них було безпечно і комфортно.

В першу чергу це стосується транспорту — громадського і приватного. Проблема не нова: багато міст десятиліттями обмежують автомобільні потоки, що забруднюють повітря і спричинюють затори, і стимулюють пішохідну та велосипедну інфраструктуру. Під час пандемії проблема автомобілів лише загострилася, коли після закінчення локдаунів люди почали виїжджати в місто, але не на громадському транспорті, якого уникали, боячись заразитися. Тому в деяких районах Лондона автомобільний трафік за 2020 рік підвищився на 150%.

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Водночас в Парижі облаштували велосипедні доріжки, і, за даними місцевого сервісу прокату самокатів і велосипедів Lime Bikes, дистанція, яку проїжджали містяни на цих транспортних засобах, у 2020-му збільшилася на 71%.

Також архітектори пропонують переосмислити, якими повинні бути центри великих міст, додати туди більше зелені і надати відкриті місця локальним підприємцям і фермерам, щоб містяни їздили в центр на вихідні, проводили там час і активізували простір. Так вже роблять в голландському Роттердамі та американському Сан-Франциско. Щоб організувати громадські місця таким чином, великі фінансові вливання зовсім не обов'язкові.

"Для цього не потрібно перебудовувати місто, краще скористатися нагодою і подивитися, які цікаві можливості можуть надати вже існуючі будівлі", — говорить Ліза Фьор, засновниця архітектурного бюро Muf. Вона пропонує проаналізувати, як люди гуляють по місту, визначити, на якому етапі прогулянки вони втомлюються і коли їм хочеться присісти, і в цих місцях обладнати оазиси для відпочинку.