В Киеве в ночь на 20 июня совершено нападение на сотрудников ветеринарной клиники, расположенной на Нивках по ул. Эстонской, 51.



Об этом сообщает "Информатор".



Как рассказали в полиции, ночью клиника работает исключительно по звонку. Перед всеми событиями в учреждении находились посетители с кошкой. В момент, когда они выходили, перед входом появился мужчина, который просил спрятаться, так как за ним кто-то гонится.

Фото: Информатор

После того, как ветеринары ночной смены впустили постороннего, он резко изменил свое поведение и начал вести себя неадекватно. В частности, начал кидаться на сотрудников лечебницы. Сначала неизвестный напал на парня, а потом на девушку. Мужчина нанес девушке несколько ударов огнетушителем и ножом по лицу. Пострадавшей девушке удалось нажать на тревожную кнопку охраны, а также позвонить по телефону коллеге, которая находилась дома.



Наряд частной охраны прибыл через 3 минуты после вызова, а еще через несколько минут приехали полицейские. Нападавший вылез через окно третьего этажа на улицу, спрыгнул вниз и убежал. Спустя некоторое время он вновь вернулся в клинику, там его и задержали сотрудники полиции.

Фото: Информатор

Мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить, что произошло. Он просил позвонить полицейскому, герою сериала "Ментовские войны".



Огнетушитель, которым наносились удары, находился внутри здания. Нож найти не удалось. С какой целью мужчина ворвался к ветеринарам и чего именно он пытался добиться - неизвестно. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, колотыми ранами головы и шеи, а также с предположением на перелом челюсти.

Напомним, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской неизвестные напали на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Его ранили ножом, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком.

Нападение на Вербича организовал гражданин России. Об этом сообщает СБУ.