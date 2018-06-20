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Ситуация на Донбассе

Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО, - Порошенко

Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Украина будет настаивать на введение "голубых касок" по всей территории оккупированного Донбасса

20.06.18 39
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут способствовать проведению местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

"Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласно украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий", - говорится в сообщении.

Он отметил, что будет настаивать на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения.

"Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований и с контролем неконтролируемого участка украинско-российской границы", - отметил президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что миссия миротворцев ООН на Донбассе может начаться в 2018 году.

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