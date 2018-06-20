Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО, - Порошенко

Украина будет настаивать на введение "голубых касок" по всей территории оккупированного Донбасса

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут способствовать проведению местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

"Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласно украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий", - говорится в сообщении.

Он отметил, что будет настаивать на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения.

"Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований и с контролем неконтролируемого участка украинско-российской границы", - отметил президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что миссия миротворцев ООН на Донбассе может начаться в 2018 году.