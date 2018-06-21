Крым, Донбасс и Солсбери это общие вызовы для всех членов НАТО, - Столтенберг

Странам НАТО необходимо совместно реагировать на современные угрозы, среди которых - терроризм, кибератаки и агрессия России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

"Мы столкнулись с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за поколение. Международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, кибератаки. И, конечно, Россия, которая использует запугивание и силу против своих соседей", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что каждая из 29 стран-членов НАТО имеет свою историю, географию и культуру и между ними порой возникают разногласия, но они способны объединиться вокруг общей цели.

"Незаконно аннексированный Крым, дестабилизированная восточная Украина, вмешательство в наши внутренние дела и попытка убить британского гражданина и его дочь в Солсбери с помощью запрещенного химического оружия - это наши общие вызовы. И в наших общих интересах принять их вместе", - добавил он.

Напомним, НАТО будет создавать новые командные центры в США и Европе. Эти структуры станут ключевыми для перемещения сил через Атлантику и в пределах Европы.