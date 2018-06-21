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Освобождение заложников Кремля

Порошенко созвонился с Путиным второй раз за месяц

Порошенко созвонился с Путиным второй раз за месяц
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Украинский лидер призвал президента РФ осовбодить политзаключенных

21.06.18 210
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Украинский президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко отметил необходимость выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности.

"Была также отмечена важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывание на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее телефонный разговор с Путиным Порошенко провел 9 июня 2018 года. В ходе разговора обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.

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