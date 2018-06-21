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Освобождение заложников Кремля

В камере украинского политзаключенного Балуха установили видеонаблюдение, - Чийгоз

В камере украинского политзаключенного Балуха установили видеонаблюдение, - Чийгоз
Владимир Балух / Фото: crimeahrg.org

Такие методы практикуются в особых случаях

21.06.18 15
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В камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму установили видеонаблюдение.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".

"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный - это раздражает руководство", - заявил Чийгоз.

Чийгоз также отметил, что к Балуху каждый день приходят с проверками.

"Ситуация у него довольно сложная, но он продолжает держать голодовку", - добавил Чийгоз.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. 

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

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