Полтысячи судей отправят на проверку моральных качеств

Высшая квалификационная комиссия судей решила направить 537 судей на интервью с психологом.
Об этом говорится в решении ВККС.
Речь идет о судьях, в отношении которых 25 мая 2018 назначено тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей.
"Регистрация на интервью будет осуществляться за 30 минут до определенного в графике для судьи времени. Для регистрации на интервью необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины и удостоверение судьи", - говорится в сообщении ВККС.
Продолжительность проведения интервью - до одного часа.
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Напомним, высшая квалификационная комиссия судей проверила соответствие занимаемой должности почти тысячи судей. Из них 57 не прошли проверку.