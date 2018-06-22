Отмечать 22 июня неуместно и опасно, - Вятрович

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что отмечание годовщины начала Великой отечественной войны на государственном уровне является опасным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"8 мая - день, когда вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвой. 1 сентября - день, когда вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны. Отмечание 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной", - написал Вятрович.

Он добавил, что этот миф является "инструментом мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные отмечания 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны".

Напомним, День скорби и чествования памяти жертв войны учрежден в Украине накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 годов согласно Указу президента Украины "О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине" от 17 ноября 2000 года.