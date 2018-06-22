Украинский президент Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.

Об этом сообщил президент в Facebook.

"Хочу с большим удовольствием представить преемника (Павла Жебривского - ред.). Хотя, думаю, Александр Иванович в представлении не нуждается", - сказал он.

Президент добавил, что новый глава Донецкой области с первых дней российской агрессии пошел добровольцем, был в составе боевых групп СБУ.

"Он обладает аналитическим складом ума, опытом и его знает и уважает Донбасс", - отметил Порошенко.

Справка

41-летний Александр Куць является генерал-майором Службы безопасности Украины.

С августа 2017 года он занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, до этого с марта 2015 - начальника управления СБУ в Донецкой области.

В 2014-2015 годах он был заместителем начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, в 2009-2014 - заместителем начальника главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в этом управлении.