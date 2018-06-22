Надежда Савченко останется под стражей

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей народного депутата Надежду Савченко
Об этом сообщает "Общественное радио".
Суд также постановил исследовать жалобы Савченко на то, что у нее силой взяли образцы ДНК.
Адвокаты просили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек, которые пришли на заседание.
Поручителями согласились выступать представители местных общественных организаций, а также члены партии Надежды Савченко.
Защита Савченко также настаивала на том, что под арестом она не может должным образом выполнять свои обязанности народного депутата.
Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали Владимира Рубана.
12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.