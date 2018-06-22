Надежда Савченко останется под стражей

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей народного депутата Надежду Савченко

Об этом сообщает "Общественное радио".

Суд также постановил исследовать жалобы Савченко на то, что у нее силой взяли образцы ДНК.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек, которые пришли на заседание.

Поручителями согласились выступать представители местных общественных организаций, а также члены партии Надежды Савченко.

Защита Савченко также настаивала на том, что под арестом она не может должным образом выполнять свои обязанности народного депутата.

Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали Владимира Рубана.

12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.

Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.

Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.