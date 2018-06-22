Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Страна » Надежда Савченко останется под стражей

Надежда Савченко останется под стражей

Надежда Савченко останется под стражей
Фото: LIGA.net

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек

22.06.18 24
000

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей народного депутата Надежду Савченко

Об этом сообщает "Общественное радио".

Суд также постановил исследовать жалобы Савченко на то, что у нее силой взяли образцы ДНК.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек, которые пришли на заседание.

Поручителями согласились выступать представители местных общественных организаций, а также члены партии Надежды Савченко.

Защита Савченко также настаивала на том, что под арестом она не может должным образом выполнять свои обязанности народного депутата.

Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали  Владимира Рубана.

12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.

Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.

Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Оксане Баюл отказано в иске к УкраинеРайсуды реорганизуют до сентябряВышинский просит о встрече с консулом России
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3562
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57692
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5116
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6504
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21205
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11090
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1653
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17766
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3426
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7970
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 5545 / 7424
  2. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 2991 / 3073
  3. Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты 2088 / 2543
  4. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 1902 / 3265
  5. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 1895 / 8218
  6. В китайской гробнице найдены останки неизвестного науке вида обезьян 1517 / 1723
  7. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 1486 / 1532
  8. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 1155 / 1387
  9. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 1135 / 1256
  10. В России опубликовали карту плана "Барбаросса" 1077 / 1249
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 53 / 7424
  2. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 10 / 1532
  3. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 6 / 3562
  4. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 5 / 1256
  5. Филарет на 99% уверен, что Украинская церковь получит автокефалию 4 / 915
  6. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 4 / 1387
  7. Пять тысяч марсианских рассветов. Чего достиг Opportunity за 15 лет на Красной планете 3 / 998
  8. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 3 / 4843
  9. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 3 / 3265
  10. Отмечать 22 июня неуместно и опасно, - Вятрович 3 / 1070
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.