По Украине гуляет 400 тыс. единиц оружия из Донбасс, - Матиос

В Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"У нас в стране за 4 последних года более 40 тыс. производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тыс. неучтенного оружия "гуляет" вне закона. Убежден - это оружие из АТО ", - сказал Матиос.

Главный военный прокурор отметил, что на Донбассе военные составляют акты о потерях вооружения в боевых условиях, однако часто они не повержденные.

"Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил или помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического расстройства еще и какой-то трофей - кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни ", - отметил Матиос.

Напомним, согласно данным исследования Small Arms Surwey за 2017 год, около 85% или 875 млн единиц всего оружия в мире находится в руках гражданских лиц.