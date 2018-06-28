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Борьба (за) против коррупции по-украински

Закон о создании Антикоррупционного суда вступил в силу

Закон о создании Антикоррупционного суда вступил в силу
Фото: depo.ua

Путь к избранию антикоррупционных судей открыт

28.06.18 66
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В Украине вступил в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Накануне документ был опубликован в газете "Голос Украины". 

Закон непосредственно обязывает создать Антикоррупционный суд. 

Статус и юрисдикцию нового суда регулирует закон "О Высшем антикоррупционном суде", который вступил в силу 14 июня.

Отныне нет препятствий для избрания антикоррупционных судей. Этим будет заниматься Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) с помощью шести членов Совета международных экспертов. 

Поэтому сначала надо создать этот Совет.   

По этому поводу президент Украины Петр Порошенко уже обратился к международным партнерам с просьбой предоставить кандидатуры в Совет экспертов для отбора антикоррупционных судей. 

ВККС сможет создать Совет, когда кандидатов будет не менее 12.   

Международными экспертами могут стать иностранцы и граждане Украины. Требования - безупречная деловая репутация, высокие моральные качества и опыт работы за рубежом от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержанию государственного обвинения в суде или осуществлению судопроизводства по делам о коррупции. 

Украина будет платить экспертам вознаграждение в размере 132 тыс. 150 грн на время участия в процедурах отбора судей.   

После создания Совета международных экспертов, ВККС вместе с ним сможет перейти к избранию антикоррупционных судей.   

У судей Высшего антикоррупционного суда должен быть опыт работы на должности судьи от 5 лет или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в области права от 7 лет. Есть еще вариант совокупного стажа на должности судьи/ученого в области права не менее 7 лет. Также у такого судьи должны быть знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.   

Когда изберут 35 антикоррупционных судей, из которых как минимум 10 - в апелляционную палату, Высший антикоррупционный суд сможет начать работу.   

Напомним, 27 июня закон о создании Антикоррупционного суда опубликовали в "Голосе Украины".

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