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Видео Зеленский сделал Вакарчуку предложение

<span class="label red">Видео</span> Зеленский сделал Вакарчуку предложение
Владимир Зеленский/Фото: facebook.com/zelenskiy95

Артист попросил музыканта определиться - "да" или "нет"

29.06.18 817
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Известный артист Владимир Зеленский сделал предложение лидеру "Океана Ельзи" Святославу Вакарчуку, попросив его определиться: "да" или "нет".

Сначала Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, после чего в ироничной форме обратился к Вакарчуку.



"В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что. Ты "да" или "нет"? Потому что, если ты железно "да" или точно "нет" - ну тогда и я. А то все снова спрашивают: "Ну шо я, шо я". А шо я? Я-то понятно. Шо ты? Просто если ты и я - то это мы, понимаешь? А если мы - то это всех", - сказал лидер "95 квартала".

Он отметил, что сделает так же, как решит Вакарчук.

Видео Зеленского вызвало ажиотаж среди пользователей. Подавляющее большинство поддержали призыв к Вакарчуку. Но были и такие, кто раскритиковал внешний вид Зеленского.

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