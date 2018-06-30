Во Львове состоялся торжественный парад военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из зоны боевых действий на Донбассе.



Об этом сообщает Zaxid.net.

Фото: zaxid.net

Утром от воинской части на Стрыйской колонна военных маршем отправилась по ул. Героев Майдана, далее через ул. Сахарова-Коперника к проспекту Свободы. Потом у памятника Шевченко началась церемония встречи военных.





В мероприятии приняли участие более тысячи военных и их родные.



В руках военнослужащие несли фотографии погибших товарищей.

Фото: zaxid.net

Городской голова Андрей Садовой вручил десантникам благодарности от городской громады. Среди встречавших колонну заметили лидера "Океана Ельзы" Святослава Вакарчука.

Фото: zaxid.net

Отметим, ранее во Львов на военные учения прилетели 5 военных самолетов США.