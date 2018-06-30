Во Львове состоялся торжественный парад военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из зоны боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщает Zaxid.net.
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Фото: zaxid.net
Утром от воинской части на Стрыйской колонна военных маршем отправилась по ул. Героев Майдана, далее через ул. Сахарова-Коперника к проспекту Свободы. Потом у памятника Шевченко началась церемония встречи военных.
В мероприятии приняли участие более тысячи военных и их родные.
В руках военнослужащие несли фотографии погибших товарищей.
Фото: zaxid.net
Городской голова Андрей Садовой вручил десантникам благодарности от городской громады. Среди встречавших колонну заметили лидера "Океана Ельзы" Святослава Вакарчука.
Фото: zaxid.net
Отметим, ранее во Львов на военные учения прилетели 5 военных самолетов США.