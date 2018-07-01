Сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских сил Вооруженных Сил.

Праздник установлен в соответствии с указом президента от 12 июня 2015 года. Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного совета Военно-Морских сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля - 1 августа 1996 года), указом президента от 17 августа 1996 года, напоминает Укринформ.

Празднование дня ВМС стало всенародным осмотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета, как в Севастополе, так и в Украине в целом. Кроме того, оно показало победу не только военных моряков, а всего украинского народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой. Впоследствии, согласно указу президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-Морских сил отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня Военно-Морских сил в первое воскресенье июля.

Примечательно, что на июль приходятся самые значимые даты в истории украинского военного флота. Так, 5 июля 1918 года был обнародован закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го состоялось принятие закона о Военно-морском флаге Украины; в июля 1918-го также было создано постоянно действующее соединение Военно-Морского флота Украинского государства - бригада тральщиков.

21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996-го состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Море-96".

А если смотреть вглубь веков, то нельзя не упомянуть морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне - июле 907 года.

Сейчас, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают и работники морского и речного флота.

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С профессиональным праздником военных моряков поздравил президент Украины Петр Порошенко.

"От имени Украинского народа искренне благодарю весь личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм.

Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", - говорится на facebook-странице украинского президента.