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Инфографика Прогноз погоды на неделю

<span class="label red">Инфографика</span> Прогноз погоды на неделю
http://wordpress.com

Будет прохладно и мокро

02.07.18 42
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До конца недели в Украине продержится прохладная погода, местами ожидаются дожди с грозами.

В понедельник в Украине прохладно, местами осадки, температура на востоке до +28°, в остальных регионах +15°...+23°.  Таков прогноз от Погода УНИАН.

Прогноз на 2 июля

 

Во вторник, 3 июля, в Украине прохладно, местами возможны дожди. Жарче всего будет на востоке - до +30°.

Прогноз на 3 июля

В среду, 4 июля, также ожидаются осадки на севере. Жарче всего будет на востоке и юге - до +28°. В остальных регионах до +24°.

Прогноз на 4 июля 

В четверг на севере Украины дожди. Ночью по стране +12°…+17°, днем на востоке до +28°.

Прогноз на 5 июля 

В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. На востоке до +28°, на западе до +27°.

Прогноз на 6 июля 

7 и 8 июля в Украине местами прогнозируются дожди с грозами, на большей части территории будет до +25°. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +14°, на остальной территории +15°…+19°. Днем температура по стране +26°...+30°, жарче всего на востоке. В воскресенье на западе и севере дожди, ночью на севере до +13°, днем в Украине от +21° на западе до +31° на востоке.

Прогноз на 7 июля

Прогноз на 8 июля 

Народный прогноз

4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

5 июля - день Ульяны, день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная — будут грибы.

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

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