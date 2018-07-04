Группа украинских туристов опять "застряла" в Тунисе

Украинцам придется остаться в за границей еще не менее трех дней

Очередная группа туристов из Украины не смогла в среду, 4 июля, вылететь домой.



Об этом сообщает туроператор Oasis Travel в Facebook.

Украинцам придется остаться в Тунисе еще не менее трех дней. Среди отдыхающих – 38 человек со Львова и 10 из Киева.



Туроператор утверждает, что оплатил их дополнительное пребывание в отелях Туниса, и обещает обеспечить вылет в Киев в субботу, 7 июля.



"Гостям со Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов", - добавил он.

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Oasis Travel принес свои извинения за случившееся.

Напомним, в последнее время участились случаи задержки отправки украинских туристов на родину. В частности, несколько сотен наших соотечественников не могли попасть в Украину из Туниса, Албании и Пальмы-де-Майорка.

Сегодня директор украинского Центра развития туризма Владимир Царук заявил, что туристический авиакризис окончен.