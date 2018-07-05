Нафтогаз обвинил Газпром в подмене понятий

Компания Нафтогаз Украины утверждает, что Газпром специально манипулирует словами и подменяет понятия говоря о том, что Высший швейцарский суд кантона Цуг якобы не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.



Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в четверг, 5 июля.

"Газпром сознательно манипулирует словами и подменяет понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает восстановление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения по жалобе Нафтогаза Украины на решение органа по взысканию долгов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня, 5 июля, в Газпроме заявили, что информация Нафтогаза о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не отвечает действительности.

Ранее Фокус писал, что на прошлой неделе Газпром подал новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В середине июня Газпром заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины.



В свою очередь в Нафтогазе сообщили, что решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.