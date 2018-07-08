Утром в воскресенье, 8 июля, в порт Одессы зашел американский ракетный эсминец USS Porter DDG 78 зашел сегодня утром в Одесский порт. Об этом сообщает Думская.

Корабль примет участие в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze. Несколько месяцев назад он выполнял боевое задание в Средиземном море: с его борта проводились запуски крылатых ракет "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — 28-й корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

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Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, в частности коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.











Напомним, учения Sea Breeze-2018 стартуют 9 июля и будут проходить до 21 июля в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.