В Днепре возле собственного дома застрелили мужчину

В ночь на понедельник, 9 июля, в Днепре застрелили 31-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"9 июля около 1:00 ночи на ул. Кодацкий спуск Днепр произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где не приходя в сознание, он скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли гильзу с места происшествия и направили на экспертизу. Открыто уголовное производство.

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Издание Информатор сообщает, что мужчину застрелили возле собственного дома. Его сразу отвезли в областную больницу имени Мечникова, но от полученных ранений он вскоре скончался.

Напомним, 5 июля в центре Киева на улице Щусева в собственном авто застрелили 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака.

6 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского.